Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (8)

A novela 'Familia é Tudo' desta quinta-feira (8) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Andrômeda vê Tom e Maya juntos e conta para Vênus.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quinta-feira

Andrômeda vê Tom e Maya juntos e conta para Vênus. Hans cobra que Ernesto apresse o plano contra Andrômeda. Júpiter e Lupita ficam presos no elevador. Tom e Maya ficam juntos. Vênus e Léo se beijam. Léo comemora o beijo em Vênus.

Tom teme que a relação dele com Maya fique mais forte. Júpiter tenta acalmar Lupita no elevador. Luca, Wilson e Chantal convidam Chicão para participar de uma campanha para a produtora. Lupita se sensibiliza com os comentários de Júpiter sobre ela.

Andrômeda reclama por Lulu criticar Chicão. Lupita volta a pensar em Júpiter. Leda descobre que Júpiter está apaixonado por Lupita. Hans tenta convencer Frida a desistir de falar com Furtado. Guto consola Mila. Electra finge ser amiga de Jéssica.

Paulina volta para casa. Vênus vai com Murilo ao ateliê de Joana Bastos. Léo surpreende Otto e o questiona sobre as ex-madrastas de Vênus.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.