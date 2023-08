Bruna Marquezine fala sobre encontro com Selena Gomez: 'uma conversa muito legal'

Bruna Marquezine, 28, contou no podcast Los Lobos, do colega de elenco de Besouro Azul, Xolo Maridueña, nesta terça-feira (15), sobre o encontro com a também atriz Selena Gomez, 31. Marquezine relembrou a conversa que tiveram e disse que o momento não foi estranho.

"Aquela [interação] com Selena Gomez foi bem legal, não foi estranho, né?", disse. Marquezine e Xolo estavam no Academy Museum Gala, juntos, com várias celebridades. "Então, ele [Xolo], teve essa ideia: 'temos que falar com pelo menos uma pessoa, vamos andar e escolher alguém'", contou.

A atriz, então, escolheu Selena Gomez. "Foi uma conversa muito legal. Ela disse: 'Eu sabia que você era brasileira, você tem aquela...' E ela usou uma palavra engraçada. 'Você tem aquela garra em você'", contou sorrindo.

Besouro Azul

O filme "Besouro Azul", com estreia para a próxima sexta-feira (18), tem roteiro de Gareth Dunnet-Alcocer, que escreveu o remake de “Scarface” e também “Miss Bala”, e direção de Angel Manuel Soto.

No longa-metragem, sua estreia internacional, a brasileira dará vida à Jenny Ford, par romântico do protagonista, Xolo Maridueña.

Já Xolo dá vida a Jaime Reyes no filme, a identidade secreta do Besouro Azul. O personagem é latino-americano e um dos heróis mais amados da DC. O jovem vira o super-herói após encontrar o Escaravelho, um artefato alienígena que se junta à sua coluna vertebral, permitindo que ele vire o Besouro.

Jenny, papel de Marquezine, não existe nos quadrinhos. No filme, no entanto, ela tem grande importância, por ser Jenny quem entrega o Escaravelho para Jaime.