Frei João morre em 'Amor Perfeito'? Entenda o destino do personagem na novela

O Frei João, personagem interpretado pelo ator Allan Souza Lima, será dado como desaparecido, após sofrer um acidente em seu retiro em "Amor Perfeito". No folhetim, o sumiço do religioso será percebido pelos padres da irmandade.

O rapaz será salvo por Jesus, vivido por Jorge Florêncio, e tomará uma decisão sobre o seu futuro com Darlene, encenada por Carol Castro.

Nesta segunda-feira (14), ele apareceu usando um facão para cortar os galhos de árvores e fazer uma fogueira. Desatento, João acabou se cortando com o instrumento e se assustou ao perceber o sangramento.

Segundo publicou o Notícias da TV, Jesus surgirá em cenas previstas para irem ao ar nesta quarta-feira (16). Ele levará o frei até o hospital. Ao acordar do coma, o mocinho irá se deparar com Darlene, que se emocionará com a recuperação do ex.

A ex-companheira de João não aguentará esperar mais pela resposta que ele buscava ao ir para o retiro, se prefere seguir junto a ela ou continuar com a vocação religiosa.

O frade então escolherá passar a vida ao lado de Darlene. No capítulo que será exibido na sexta-feira (18), ele irá comunicar a Severo a decisão de abandonar a batina. A notícia não será bem recebida por Clara, já apegada ao jovem.