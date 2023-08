Warner divulga pôster individual de Bruna Marquezine em ‘Besouro Azul’

A Warner divulgou, nesta quarta-feira (9), o pôster individual da personagem de Bruna Marquezine no filme “Besouro Azul”. No longa-metragem, sua estreia internacional, a brasileira dará vida à Jenny Ford, par romântico do protagonista, Xolo Maridueña.

Já Xolo dá vida a Jaime Reyes no filme, a identidade secreta do Besouro Azul. O personagem é latino-americano e um dos heróis mais amados da DC. O jovem vira o super-herói após encontrar o Escaravelho, um artefato alienígena que se junta à sua coluna vertebral, permitindo que ele vire o Besouro.

Jenny, papel de Marquezine, não existe nos quadrinhos. No filme, no entanto, ela tem grande importância, por ser Jenny quem entrega o Escaravelho para Jaime.

“Besouro Azul” estreia nos cinemas em 17 de agosto.

Greve

Em julho. Bruna declarou que aderiu à greve dos atores de Hollywood. Devido a isso, ela não pode participar de qualquer divulgação do filme.

Amigos próximos da atriz, como Sasha Meneghel e Manu Gavassi, tem feito esse trabalho de falar publicamente de “Besouro Azul”.