Bruna Marquezine e João Guilherme curtem aniversário de Maisa entre carícias; vídeo

Mais um flagra em clima de romance para a conta de Bruna Marquezine e João Guilherme. Nesta quarta-feira (22), os dois estiveram na festa de 22 anos de Maísa Silva, em uma casa noturna em São Paulo.

No clique compartilhado por uma página no Instagram, não faltaram carícias entre os artistas. Bruna e João curtiram juntos a apresentação de Felipe Amorim entre abraços carinhosos e sussurros no ouvido.

Essa não é a primeira vez em que o casal é flagrado no maior clima, apesar de ainda não terem assumido nenhum relacionamento publicamente.

Desde o ano passado, os fãs especulam sobre um possível affair entre os pombinhos. Em abril deste ano, os atores foram vistos juntos em um registro entre outros amigos, em que João aparece com os braços ao redor da cintura de Bruna e com o rosto apoiado em seu ombro.

Eles também foram vistos juntos em uma casa de show juntos de Marina Sena, Juliano Floss, Maísa e Veigh, com quem fizeram uma foto juntos.

Apesar do mistério, o irmão de João, Zé Felipe, acabou quase entregando o relacionameno, durante o quadro "Se Beber, Não Fale", no início do mês de maio. Ao ser questionado sobre qual ex-namorada de João Guilherme ele considerava mais chata, ele disse: "Chata, não, né? Enjoada. É Jade [Picon]. A Jade não é chata, ela é enjoadinha. A Larissa eu vi duas vezes na minha vida. Bruna Marquezine não sei se ele está namorando”.

O clima no aniversário da amiga aumentou ainda mais os boatos de um possível romance entre Bruna e João. Fãs notaram ainda Marquezine usava uma baby tee, da marca Maison Margiela. A mesma peça que o influenciador disse em entrevista ter comprado para uma pessoa pela qual estava apaixonado.

"São lindos , estou torcendo para dar certo e virar namoro", disse uma seguidora da página que compartilhou o vídeo. "Bruna sendo tratada com muitoooo amor e respeito", comentou outra.