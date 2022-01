Boninho diz que participantes do BBB 22 podem falar sobre política e marcas

Boninho, diretor do Big Brother Brasil (BBB) 22, resolveu falar sobre mitos do reality em vídeos no Instagram, neste domingo (16). Segundo ele, não existe proibição para os participantes em falar sobre política ou citar nomes de marcas.

"Eles podem falar o que eles quiserem, podem falar de política, eles podem falar de qualquer outra marca, eles podem falar... eles podem até falar besteira. Isso é um problema deles. A gente nunca interfere com isso", disse o diretor do reality.

Segundo Boninho, não existe uma chamada nos telões da casa com a frase "Mudar de Assunto". Os comunicados da produção são geralmente com informações do tipo "trocar bateria", relacionado aos microfones, ou "ir ao confessionário", quando é para pegar alguma medicação ou objetos de provas do programa.

Boninho tem último contato com participantes do BBB 22 no hotel

Os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 22 tiveram o último contato Boninho, diretor do reality, neste domingo. A informação foi relatado pelo global no Instagram.

Boninho publicou uma foto dentro da cada do BBB 22 acompanhado de um curto texto falando do encontro com os participantes do reality.

"Só esperando o pessoal entrar. Hoje foi o último papo com eles no hotel! Agora o jogo está com eles. E Tadeu Schmidt no comando", declarou Boninho.

A publicação recebeu mais de 65 mil curtidas em uma hora e mais de 1,4 mil comentários de fãs do programa.