Beyoncé ganha estátua de cera no museu Madame Tussauds da Alemanha

A cantora Beyoncé ganhou uma estátua no museu Madame Tussauds de Berlim, nesta sexta-feira (27). Em vídeo divulgado no Instagram, a obra aparece com um look inspirado no visual da artista durante o show da turnê On the Run II, em 2018, na cidade.

A estátua foi trajada com um vestido Balmain preto e branco. A turnê da americana foi feita ao lado do marido, Jay-Z.

"Ontem em Dubai, hoje em Berlim! Bem a tempo para o início das férias de inverno, a Rainha B vem ao Madame Tussauds Berlin!", publicou o museu no Instagram.

Retorno aos palcos

No fim de semana, Beyoncé subiu ao palco novamente após cinco anos sem apresentações, em Dubai, no hotel de luxo Atlantis The Royal.

O show, que durou pouco mais de uma hora, teve a presença de Tina Knowles, Kendall Jenner, Letitia Wright, Liam Payne, Ellen Pompeo, Rebel Wilson, e mais famosos no público.

Beyoncé teria recebido R$ 125 milhões para fazer a desempenho.