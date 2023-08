Barbie ultrapassa Harry Potter e se torna lançamento de maior bilheteria na história da Warner Bros

O filme “Barbie” ultrapassou “Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2" e se tornou o lançamento global de maior bilheteria na história da Warner Bros. A informação é do site Box Office Mojo, que reúne informações sobre bilheterias ao redor do mundo.

Em números, o filme estrelado pela atriz Margot Robbie atingiu, nessa segunda-feira (28), a receita de US$ 1.342,401 bilhão. A produção de "Harry Potter", lançada nos cinemas em 2011, soma US$ 1.342,359 bilhão e liderou o ranking da Warner Bros por 12 anos.

Ainda conforme a Variety, “Barbie” deve bater mais um recorde: em breve, o longa-metragem ultrapassará “The Super Mario Bros O Filme” para se tornar o melhor filme do ano nas bilheterias globais.