'Barbie' arrecada US$ 1 bilhão em bilheteria e se torna 1º filme dirigido por mulher a atingir marca

O longa-metragem "Barbie", de Greta Gerwig, se tornou o primeiro do gênero dirigido apenas por uma mulher a superar US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,9 bilhões) em bilheteria. A marca foi atingida neste final de semana.

O filme estreou mundialmente há três semanas e segue forte na arrecadação. Como noticiou a Folha de S. Paulo, próximo do fechamento dos dados do fim de semana, neste domingo (6), a produção conquistou US$ 53 milhões nos EUA. No mercado doméstico, já são US$ 459,4 milhões arrecadados desde o início da exibição.

A posição alcançada por "Barbie" fez com que "Mulher-Maravilha", de Patty Jenkins, assumisse o segundo lugar no ranking de obras mais rentáveis da indústria cinematográfica dirigidas unicamente por mulheres.

Inspirado na história da boneca homônima, o enredo vitorioso mostra a personagem, interpretada pela atriz Margot Robbie, em seu mundo de brinquedo, enquanto o boneco Ken, encenado por Ryan Gosling, começa a questionar seu papel na terra das Barbies.