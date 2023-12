Atriz mexicana Rosita Pelayo morre aos 64 anos

A atriz mexicana Rosita Pelayo morreu aos 64 anos em decorrência de um câncer no intestino. O anúncio foi feito por um amigo da artista na noite de sábado (18), através das redes sociais.

"Com profunda dor, lamento informar que faleceu minha querida amiga Rosita Pelayo. Ela agora está com a mamãe e o papai Pelayo, como chamava os pais. Em breve informarei onde e quando serão realizados os serviços fúnebres", escreveu o diretor Jorge Zamitiz no X (antigo Twitter).

Quem foi Rosita Pelayo

Nascida na Cidade do Méxica, Rosita Pelayo foi uma atriz e dançarina, conhecida principalmente pelo papel de Dolores, também chamada de "Lola", na telenovela "La fea más bella".

A artista também fez parto de elenco de diversas novelas que foram transmitidas no Brasil, como "Esmeralda" (1997), onde interpretou Hilda. Ela também atuou na versão mexicana de "Carinha de anjo" (2000), interpretando Fedora Aldama.