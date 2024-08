Atriz Mariana Molina tem reação alérgica a remédio e vai parar em hospital

A atriz Mariana Molina, 33, compartilhou com seus seguidores, nas redes sociais, que sofreu uma reação alérgica a um remédio neste fim de semana e precisou buscar atendimento hospitalar.

O relato foi contado pela artista em um vídeo bem-humorado publicado por ela neste domingo (4), no Instagram. No vídeo, Mariana começa mostrando o quanto os olhos dela incharam durante um trajeto de carro de 15 minutos.

Depois, ela brinca que tentaria esconder com maquiagem o inchaço. No entanto, a reação aumenta consideravelmente e a atriz conclui que precisaria cancelar os compromissos do dia e buscar atendimento hospitalar.

No hospital, ela tomou uma injeção e disse que, depois disso, melhorou.