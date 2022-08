Atriz Anne Heche, de 'Ally McBeal', é intubada com queimaduras após acidente nos EUA

A atriz Anne Heche sofreu um acidente de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos, e foi levada ao hospital para ser intubada com uma série de queimaduras no corpo. A artista, que tem 53 anos, é conhecida por papéis na série "Ally McBeal" e no filme "Donnie Brasco".

Segundo o site TMZ, ela estava ao volante quando, por volta do meio da sexta (5), bateu com o veículo contra uma garagem de um complexo de apartamentos.

Grande incêndio

Relatos apontam que moradores do complexo de apartamentos tentaram tirar Anne do veículo, mas a atriz deu marcha à ré e saiu em alta velocidade. Pouco tempo depois, carro voltou a colidir, dessa vez com uma casa próxima, iniciando um incêndio.

As chamas foram intensas e consumiram a casa, o carro e acabaram atingindo a atriz. Ainda no local ela foi socorrida por bombeiros e encaminhada para uma unidade hospitalar em uma ambulância.

Até então, não se sabe quais as circunstâncias da atriz no momento do acidente. Agora, ela segue intubada e a equipe médica ainda deve analisar a gravidade das queimaduras no corpo.