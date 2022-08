Sabina Hidalgo, do Now United, anuncia chegada de seu primeiro bebê

A cantora do Now United, Sabina Hidalgo, anunciou a chegada do seu primeiro bebê através das redes sociais nesta sexta-feira (5). No Instagram, publicou a imagem do filho, ainda com a pulseira do hospital enrolada na perna. "Enzo", disse, revelando o nome da criança.

Os fãs desejaram felicidades pelo nascimento da criança, fruto da relação da artista com o jogador de futebol Pepe González.

Legenda: Na foto, o bebê aparece de costas, mas ainda com a pulseira do hospital Foto: Reprodução

"Bem-vindo ao mundo, Enzo. Nós já sabemos que você vai ser amado e será o bebe mais lindo da terra. Parabéns, Sabina e Pepe!", escreveu Heyoon Jeong, também integrante do grupo Now United.

Now United

O grupo musical Now United anunciou, em novembro de 2021, uma turnê mundial em 2022. A série de shows inicia no Brasil, partindo para Europa e outros países como Estados Unidos e Filipinas.

As apresentações brasileiras iniciaram em Porto Alegre no dia 12 de março, em seguida, passaram por Curitiba, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Recife.

O grupo, que mistura integrantes de várias nacionalidades com música e dança, tem uma integrante brasileira, Any Gabrielly.