Now United: ingressos para shows de turnê no Brasil começam a ser vendidos; veja preços

Foram iniciadas as vendas de ingressos da turnê do grupo Now United, nesta sexta-feira (10). Desde às 10h, os fãs já começaram a adquirir as entradas para os oito shows que acontecem no Brasil. Os preços variam entre R$ 130 e R$ 780, e podem ser acessados pelo site da produtora Poladian.

A turnê no Brasil acontecerá entre 12 e 26 de março de 2022. O primeiro show será em Porto Alegre (12).

Veja datas de turnê de Now United no Brasil:

Porto Alegre - 12 de março

Curitiba - 15 de março

São Paulo - 18, 19 e 20 de março

Brasília - 22 de março

Rio de Janeiro - 24 de março

Recife - 26 de março

O grupo, que tem uma integrante brasileira, a cantora Any Gabrielly, fez o anúncio da turnê enquanto passava um período no Rio de Janeiro.

Além do Brasil, o grupo passará por outros países como Estados Unidos, Rússia, Emirados Árabes e Portugal.

Fãs menores de 14 anos só poderão entrar nos locais dos eventos acompanhados de pais ou responsável legal. A produção do evento reforça que, caso pais ou responsáveis queiram autorizar a ida de menores de 14 anos com outro maior responsável, precisarão fazer uma autorização com firma reconhecida em cartório.