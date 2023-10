Ator Victor Ferreira descobre ter autismo ao interpretar personagem com o transtorno

O ator Victor Ferreira, de Curitiba, descobriu que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) ao interpretar um personagem com a mesmo diagnóstico na série "Use Sua Voz", da HBO Max. Ele fez a revelação ao participar do Curitiba PodCast.

Lançada neste ano, "Use Sua Voz" é uma comédia musical que se passa em um colégio. Na trama, o ator vive Arthur, que foi diagnosticado com TEA desde a infância. Ao longo dos episódios, o personagem cria música eletrônica a partir dos sons que ele escuta no cotidiano, como barulho do zíper e batida da porta.

"Há um estigma muito forte quando falamos do TEA porque muitos não compreendem as amplas camadas do espectro. Arthur é um personagem que vive com autismo desde o começo de sua infância e isso é tratado com muita naturalidade durante a trama. Foi interpretando esse personagem que acabei me descobrindo como autista e fui atrás do diagnóstico", contou.

Diferente de Arthur, que sabe do diagnóstico desde a infância, Victor só descobriu o distúrbio ao reconhecer as semelhanças com o personagem nas gravações. Através da produção e do diagnóstico, Victor afirma que conseguiu se entender melhor.

"A partir daí, muitas coisas começaram a fazer sentido. Muitas questões sociais que eu tinha começaram a se encaixar, consegui entender o porquê eu não gostava de certas coisas ou o porquê eu não me encaixava em certos ambientes", declarou.