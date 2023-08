Ator Emiliano Queiroz é internado com quadro de pneumonia no Rio de Janeiro

O ator Emiliano Queiroz, de 87 anos, está internado em uma clínica no Rio de Janeiro após ser diagnosticado com pneumonia. A informação foi confirmada à Quem pelo assessor do artista, Fernando Cézar.

Emiliano deu entrada na unidade de saúde há pouco mais de uma semana. “Estive com ele no final de semana, ele está se recuperando”, disse o assessor.

“Pegou uma pneumonia depois de uma baixa de imunidade. Ele ficou sentido com a ida da Dona Léa. Eles tiveram um ano muito juntos”, acrescentou ainda Fernando, se referindo ao falecimento da atriz Léa Garcia.

Em agosto de 2022, Emiliano e Léa celebraram 140 anos de carreira com a peça “A Vida Não é Justa”.

Fernando ainda salientou que o ator ficou muito abalado emocionalmente com a morte da amiga. “Foi meio inesperada a ida dela. Vou dar um pulinho no hospital hoje. Ele está no quarto. Mais ainda não tem previsão de alta”.