Apresentador Luiz Bacci lamenta saída de Comandante Hamilton de emissora

O jornalista Luiz Bacci, apresentador do Cidade Alerta, da Record TV, falou sobre a saída do Comandante Hamilton da emissora. Agora, ele irá para a Band e, segundo Bacci, a saída dele pode ser definida como "muito triste".

"Eu fiquei muito triste, porque é como um membro da família", disse Bacci em entrevista ao colunista Felipe Reis, do portal 'Em Off'. "Mas ele tem novos projetos, ele está com uma nova aeronave e ele tem que seguir com o que ele gosta", relatou.

Em abril deste ano, após mais de 10 anos na Record TV, Hamilton anunciou que estava encerrando o vínculo com a emissora. As informações de que ele irá para a Band foram divulgadas pelo colunista Léo Dias, que revelou uma parceria dele com o apresentador José Luiz Datena.

Segundo o colunista, a proposta feita pela Band teria sido irrecusável. A ideia da contratação seria reforçar o Departamento de Jornalismo, liderado por Rodolfo Schneider.