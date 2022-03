Após uma década, herança de Chico Anysio, estimada em R$ 20 milhões, segue motivo de briga

A morte de Chico Anysio, um dos maiores artistas cearenses, vai completar 10 anos na próxima quarta-feira (23). Às vésperas de marcar uma década do falecimento, a briga pela herança do humorista, estimada em R$ 20 milhões, ainda é motivo de briga entre a viúva Malga Di Paula e os filhos de Chico.

O artista morreu em 2012, vítima de falência múltipla de órgãos, aos 80 anos. Neste tempo, a família troca farpas e acusações publicamente sobre a herança.

Briga pela herança

Durante entrevista ao podcast Zona V, em fevereiro, Malga revelou que não recebeu "nenhum centavo" da herança até hoje.

A viúva de Chico Anísio ainda criticou os filhos do humorista, alegando que não poder recolher seus objetos pessoais do apartamento.

"Alguns foram mais radicais e não quiseram sentar para conversar. Um deles morreu enquanto eu estava em coma. Olha que ironia da vida. Ele tinha 39 anos e ficou brigando comigo durante quase 10 anos para receber algo que nunca irá receber", afirmou ela.

Nizo Neto, filho do humorista, conhecido por interpretar Seu Ptolomeu na versão original da "Escolinha do Seu Raimundo", rebateu a fala de Malga alegando que a viúva "se vitimiza e diz bizarrices".

Testamento

De acordo com informações do portal Uol, o testamento do humorista foi anulado pela Justiça por não incluir Lug de Paula, conhecido por interpretar Seu Boneco na versão original da "Escolinha". O filho do humorista teria ficado de fora por conta de uma briga familiar.

Malga Di Paula também já revelou em entrevista que Chico determinou que os bens materiais ficariam com ela, enquanto a propriedade intelectual ficaria para os filhos, o que também foi negado pela Justiça. A decisão judicial compreendeu que a divisão era incorreta, pois Malga não poderia ficar com mais de metade da herança.

Em 2017, Bruno Mazzeo passou a ser o responsável legal sobre o inventário, tarefa que estava sob responsabilidade da madrasta, ao alegar que ela se recusava a prestar contas ao juiz e herdeiros. No ano passado, o ator fez um longo desabafo nas redes sociais no qual lamentava que o processo estivesse longe do fim.