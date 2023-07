Após sair da TV, Faustão comenta aposentadoria: 'vou parar um bom tempo'

O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, revelou, em entrevista concedida em Las Vegas, nos Estados Unidos, que não deve voltar à televisão após saída da Band. Em conversa com a repórter do UFC Evelyn Rodrigues, durante evento de MMA, ele falou sobre a aposentadoria pela primeira vez abertamente.

"Depois de aposentado, é a minha primeira e única entrevista! Tinha que ser onde? Em Las Vegas, fazendo a alegria do meu filho. Mas conhecendo e reverenciando, repito, fazendo homenagem a Evelyn, que faz um trabalho extraordinário", declarou ele. A entrevista ocorreu no último dia 15 de julho e foi exibida no programa esportivo UFC Fight Pass.

Veja:

"Vou parar um bom tempo. O programa diário é desgastante. Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado", continuou ele.

Saída da Band

Faustão deixou a Band em maio deste ano, cerca de um ano e meio após estrear na emissora. A atração televisiva era realizada o lado do filho, João Guilherme Silva, e de Anne Lottermann, que seguem no comando do programa.

Segundo pronunciamento da própria Band, o apresentador deixou a emissora em decisão mútua, após conversa interna. Por isso, o programa não foi encerrado de imediato.

Apesar de João Guilherme Silva estar à frente do programa, ele não deve continuar, pelo menos segundo o último anúncio sobre a questão. No início do mês de julho deste ano, comunicado apontou que Zeca Camargo e Glenda Kozlowski vão estrear um novo programa na grade da TV Bandeirantes, responsável por substituir o “Faustão na Band”.