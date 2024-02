Após eliminação, Juninho se diz arrependido da discussão com Alane no BBB 24

Durante participação do Bate-papo BBB, exibido na Globoplay, o motoboy Juninho, sétimo eliminado do BBB 24, disse ter se arrependido da discussão que teve com Alane no confinamento. Na briga, Juninho chamou a sister de “surtada”. Juninho foi eliminado nessa terça-feira (6).

Veja também

“Talvez eu nem devesse ter tido aquela conversa. Eu tive que discutir vários assuntos ao mesmo tempo, com várias pessoas diferentes. Me senti realmente atacado nesse sentido. Fica muito difícil de estabelecer uma linha de raciocínio se você tem que discutir com quatro pessoas ao mesmo tempo”, afirmou.

Juninho recebeu 60,35% dos votos para deixar o jogo. Alane veio logo na sequência, com 36,64%. Beatriz teve 1,95% dos votos, e Isabelle foi a menos votada, com apenas 1,06%.

Com a saída do motoboy, o prêmio do reality show da Globo agora está em R$ 750 mil. Neste ano, o prêmio começou em zero e está passando por reajuste em algumas eliminações.