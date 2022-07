Anitta participa de desfile luxo na Itália e celebra encontro com Mariah Carey

A cantora Anitta marcou presença no famoso desfile de Alta Moda da grife Dolce & Gabbana, que aconteceu em Sicília, na Itália, na tarde deste sábado (9).

A artista, que foi diagnosticada com endometriose e está com cirurgia marcada, afirmou à revista ELA que, apesar das dores, não poderia deixar de prestigiar o evento.

Usando um vestido personalizado pela marca, com direito à renda negra, medalhas de ouro, véu das viúvas sicilianas e sagrados corações, ela definiu o look como "bem sexy, porém com todo um drama de Dolce & Gabbana", disse.

Além de chamar a atenção com o figurino exclusivo, Anitta revelou que até cantou o hino da Itália e a música 'Ave Maria' em latim.

Encontro com famosos

A poderosa ainda encontrou, durante o desfile, diversas celebridades internacionais. Entre elas, Mariah Carey, de quem é fã e amiga. Ela ainda posou para fotos com a cantora Ciara e a atriz Lupita Nyong'o.

Foto: Reprodução/Instagram

O ator Cauã Reymond também marcou presença no evento. Vestindo um terno personalizado, em tom de vinho, ele comemorou o convite da marca para comemorar os 10 anos da Alta Moda da DG.

Foto: Reprodução/Instagram

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn