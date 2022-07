Anitta descobre endometriose e fará cirurgia: 'não é normal viver com essa dor'

Anitta afirmou em post no Twitter, na noite dessa quinta-feira (7), que foi diagnosticada com endometriose e fará cirurgia. A cantora descobriu a doença após fazer "pela milionésima vez" um exame para entender as fortes dores que sentia.

"Não tem bactéria. Nunca teve em nenhum dos exames. A doutora (enviada pelo meu anjo da guarda só pode), fez na mesma hora uma ressonância em mim e estava lá: endometriose", iniciou artista.

A artista teve a confirmação da doença durante a internação do pai dela, Mauro Machado, em um hospital de São Paulo, no início de junho. No dia seguinte, Anitta disse que foi a um especialista.

"Fizemos os outros exames necessários para ter certeza e aí está. Falta de higiene? Não. Falta de preservativo? Não. Falta de água? Não. Falta de pesquisar a fundo todas as variáveis que cada corpo pode responder a uma anomalia? SIM ", criticou ela.

Procedimento

Ainda na publicação, ela reclamou da postura de alguns portais de notícias que passaram a chamar de "infecção urinária de Anitta" a cistite de lua de mel anunciada por ele meses atrás. Essa doença a fazia sentir dor até 48 horas de ter "relação sexual com [homens] de piu piu mais avantajado".

"Logo em seguida vários portais e sites de médicos fizeram matérias ensinando 'como evitar a infecção urinária de Anitta'. Eles diziam que a higiene era muito importante. O uso de preservativo. Urinar após a relação. Beber muita água. E outras coisinhas que eu nos meus nove anos de sofrimento já estava cansada de escutar".

Anitta, então, revelou que a internação do pai foi um empurrão para que ela descobrisse o real motivo para as suas dores pós-sexo.

"Tem vários efeitos colaterais, em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem vários tratamentos. O meu terá que ser cirurgia. Procurem mais de um médico, mais de uma opinião. Se um não resolver... vai pra outro até resolver. Não é normal a gente viver com essa dor assim pra sempre",