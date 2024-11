Ana Hickmann diz que ex-marido ainda 'não parou de perturbar'

A apresentadora Ana Hickmann gravou um vídeo para seu canal do YouTube, publicado na quinta-feira (7), respondendo perguntas de fãs, em comemoração aos dois milhões de inscritos. Ao responder os questionamentos, a artista falou sobre o ex-marido, Alexandre Correa: "Não parou de me perturbar. Não vejo a hora".

Ela ainda reagiu à fã que disse que o ex-marido demorou 10 anos para melhorar. “Dez anos, gente? Eu sei que a gente fala que vai até o inferno pelos filhos, mas perturbação de ex assim, Deus que me perdoe. Dez anos? Não, não aguento, não dou conta, não. Haja saúde para isso”.

Em novembro do ano passado, Ana acusou Alexandre de violência doméstica e patrimonial, e contou no vídeo que ainda não se reorganizou totalmente. "O que aconteceu comigo nenhuma pessoa estaria preparada para enfrentar. Redescobri que a mulher dos desafios lá de trás estava adormecida. Ela voltou. Descobri o quanto sou resiliente, forte e o quanto a vida ainda tem coisas boas para me mostrar. A reorganização não está finalizada, mas está um pouco melhor. Tive muitas surpresas ao longo do ano, muito desagradáveis e difíceis. Que não foram da minha responsabilidade, mas se tornaram. Hoje, sou administradora de todas as minhas marcas, empresas, do meu filho... Cuido de tudo sozinha, financeira e emocionalmente. Quero ver quem vai contestar isso".

A apresentadora ainda falou sobre o noivado com Edu Guedes. Ela disse que nunca amou tanto uma pessoa como ama o apresentador. Ana e Edu assumiram o namoro quatro meses após ela se separar de Alexandre.

“Quero um ano mais leve, fluído e que seja o ano mais feliz da minha vida. Vai ser o ano do meu casamento. Algo que sonhei muito e vai acontecer no momento mais importante e perfeito de todos. Vou me casar com a minha alma gêmea. Sabe quando você encontra uma pessoa que te completa? Que escuta seu 'bom dia' no telefone e sabe se você está bem ou não? O mais lindo, que compartilha tudo comigo e me deixa participar da vida dele. O que mais posso pedir?".