Alexandre Pato conta sobre reação ao ver o sogro, o apresentador Silvio Santos, pela 1ª vez

O jogador de futebol Alexandre Pato contou, em entrevista ao podcast 'Fala, Brasólho', como foi a primeira vez que viu o sogro Silvio Santos. O encontro aconteceu pouco depois do atleta começar a namorar a filha do dono do SBT, Rebeca Abravanel.

Na ocasião, Pato se recusou a estacionar o carro na frente da casa de Silvio, virou a rua e esperou o apresentador se afastar para deixar Rebeca em casa, em uma reação que ele considerou "inusitada".

"Eu estava supernervoso, né? Mas eu não ia entrar na casa. Eu estou indo e vejo um movimento na rua. Aquele cara com uma roupa toda colorida, caminhando, cumprimentando as pessoas, conversando. Eu virei o carro e não entrei na rua", começou no relato.

Situação incomum

Em conversa com Rebeca, o jogador descobriu que a saída do apresentador não era algo comum e, então, esperou que ele retornasse para a residência.

"Eu falei: 'eu vou te deixar depois, vê onde ele está'. Ela falou assim: 'amor, desculpa, mas é que meu pai nunca sai na rua, é incrível que ele está ali'. Eu tomei um susto, cara. Eu não conhecia a família ainda e eu estava indo com a Rê. Ela ligou lá: 'o papai tá aí fora ainda?'. E eles: 'não, pode vir'. Aí eu deixei ela e fui embora", completou aos risos.

Casado desde 2019 com Rebeca, Pato já chegou a participar do Programa Silvio Santos, exibido no SBT.