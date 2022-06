Calça de Silvio Santos quase cai durante programa e deixa cueca à mostra

O dono do SBT, Silvio Santos, quase ficou sem calças durante apresentação do 'Programa Silvio Santos' no último domingo (19). Ao lado da plateia, ele percebeu que a cueca estava ficando à mostra e se assustou.

"Ai, caiu as calças, peraí. Caiu, caiu, fazer o quê? Caiu as calças! Tem que apertar mais o cinto, estou emagrecendo", brincou Silvio.

O momento foi registrado pelos câmeras e, logo depois, divulgado nas redes sociais. Apesar de a plateia ter parecido constrangida, o apresentador contornou a situação, subiu as calças e ajustou o cinto.

Os espectadores, tanto os que estiveram nos estúdios quando os que assistiram pela televisão, deixaram comentários bem-humorados na publicação do Instagram.

"O Silvio Santos é um grande apresentador! Amo! Até com as calças caindo, ele não perde a elegância", comentou uma das seguidoras do programa.