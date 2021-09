Alexandre Garcia é demitido da CNN Brasil por defender tratamento precoce contra Covid-19

O jornalista Alexandre Garcia foi demitido nesta sexta-feira (24) da CNN Brasil. De acordo com o canal de notícias, a decisão foi tomada depois que o comentarista reiterar a defesa do tratamento precoce contra a Covid-19 com o uso de medicamentos sem eficácia comprovada.

Ele fez a declaração durante o quadro "Liberdade de Opinião", exibido no jornal "Novo Dia". Garcia comentava as denúncias contra a operadora de saúde Prevent Senior quando disse que os "remédios sem eficácia comprovada salvaram milhares de vidas".

A empresa é investigada pelo Ministério Público, Polícia Civil e CPI da Covid-19 por supostamente pressionar a equipe médica conveniada a tratar pacientes com substâncias que fazem parte do chamado "kit Covid", como hidroxicloroquina, contraindicada para a doença.

Defensor do tratamento precoce

Segundo a emissora, o quadro continuará sendo exibido no mesmo jornal que Alexandre Garcia participava. "A CNN Brasil reforça seu compromisso com os fatos e a pluralidade de opiniões, pilares da democracia e do bom jornalismo", comunicou.

No programa, o jornalista afirmou:

"Os tais remédios sem eficácia comprovada salvaram milhares de vidas sendo aplicados imediatamente, mesmo antes do resultado do teste. É na fase 1, na fase 2 às vezes evitam hospitalizações. Na fase 1 sempre evitam hospitalizações, sempre evitam sofrimento. Na fase 3 são ineficazes, depois que a pessoa já está hospitalizada ou intubada. [...] Essa questão de eficácia comprovada a gente só vai saber daqui a uns três anos. Agora tudo é experimental".

Desmentido

No fim da participação do jornalista, a apresentadora Elisa Veeck desmentiu a fala dele e informou que as opiniões emitidas pelos comentaristas da CNN Brasil não refletem a posição do canal de notícias.

"Reitero sempre para vocês que nos acompanham que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN. E mais um acréscimo aqui neste fim do quadro de hoje, a CNN ressalta que não existe um tratamento precoce comprovado cientificamente para prevenir a covid-19. O que a ciência mostra é que a prevenção, com o uso de máscaras e a vacinação, são as únicas maneiras de combater a pandemia", explicou.

Leia na íntegra o comunicado oficial da CNN Brasil:

A CNN Brasil comunica que rescindiu o contrato com o jornalista Alexandre Garcia nesta sexta-feira (24).

A decisão foi tomada após o comentarista reiterar a defesa do tratamento precoce contra a covid-19 com o uso de medicamentos sem eficácia comprovada.

O quadro "Liberdade de Opinião" continuará na programação da emissora, dentro do jornal "Novo Dia".

A CNN Brasil reforça seu compromisso com os fatos e a pluralidade de opiniões, pilares da democracia e do bom jornalismo.