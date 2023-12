Alcione passa mal em show no navio de Alexandre Pires

Alcione, de 76 anos, passou mal durante show no navio de Alexandre Pires, neste domingo (3). A artista foi amparada e saiu do palco, deixando o público presente preocupado com a sua saúde.

Após ficar enjoada com o balanço da embarcação e interromper o show, a “Marrom”, como é carinhosamente chamada pelos fãs, voltou para cantar uma música. Segundo relato de fotógrafos que estavam no local, a famosa fez questão de retornar para encerrar a apresentação.

O evento também recebeu outros nomes da música brasileira, como Diogo Nogueira, Lulu Santos e Xande de Pilares.

Vale lembrar que Alcione segue em turnê comemorativa de 50 anos de carreira, tendo estado em Fortaleza em abril. A cantora também se prepara para o desfile da Estação Primeira de Mangueira, no Carnaval 2024, pois ela será a grande homenageada da escola com o enredo "A Negra Voz do Amanhã", tema assinado pelos carnavalescos Guilherme Estevão e Annik Salmon.