Adriana Esteves revela que 'talvez um dia' se aposente, mas apenas de novelas

A atriz Adriana Esteves, 54, revelou que deve se aposentar das atuações em novelas. A informação foi dada pela carioca em entrevista coletiva na festa de lançamento de "Mania de Você", nesta quinta-feira (29). Mylena Gadelha — colunista do Diário do Nordeste — participou da conversa com a veterana da TV Globo e registrou os bastidores do evento.

"Aposentar não, vou trabalhar sempre. Talvez de novela. Eu quero fazer bem bonita essa novela agora, me dedicar bem a ela. Mas talvez um dia eu tenha aposentadoria de novelas. Nem pensar de série, nem pensar de cinema, nem pensar de teatro, mas novela é muito trabalhosa", declarou Adriana Esteves.

Adriana ainda ressaltou a importância das artes na carreira dela: "Atuar é minha vida. Sou uma pessoa que gosta muito trabalhar, desde que virei jovem. Eu gosto de trabalho. Tem pessoas que não gostam".

Adriana Esteves será Mércia em nova novela

Legenda: Nicolas Prattes, Agatha Moreira, Rodrigo Lombardi, Adriana Esteves, Chay Suede, Gabz, Eliane Giardini e Mariana Ximenes estão em nova novela Foto: Globo / Manoella Mello

Adriana Esteves vai repetir a parceria com João Emanuel Carneiro na nova novela das nove. A atriz será Mércia em "Mania de Você". Na narrativa, que tem estreia prevista para 9 de setembro, a personagem é uma mulher misteriosa que guarda muitos segredos.

No início da produção, Mércia trabalha há anos para o inescrupuloso Molina (Rodrigo Lombardi), empresário do ramo de cibersegurança, com quem mantém uma relação que vai além da de patrão e empregada.

Fria, neurótica e solitária, ela esconde a carência com o escudo de brutalidade e fortaleza. Mãe de Mavi, Mércia abandonou o filho ainda pequeno com Nahum (Ângelo Antônio). Trabalhador e amoroso com o filho, ele sabe todos os segredos da ex. Um desses segredos é que Mavi é filho de Molina, de quem é amante. Como não criou Mavi, Mércia depositou o amor de mãe em Luma, de quem cuidou como filha, já que a moça perdeu a mãe, Cecília (Simone Spoladore), no parto.

