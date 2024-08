Elenco de ‘Mania de Você’ se reúne em festa no Rio para lançamento da novela: 'frio na barriga'

Juntos para celebrar a estreia de ‘Mania de Você’, atores, diretores e o autor da nova novela das 21h da TV Globo se reuniram em evento no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (29). Chay Suede, Agatha Moreira e João Emanuel Carneiro, criador do folhetim, foram alguns dos que compareceram à celebração. Em entrevista ao Diário do Nordeste, citaram a expectativa, comentaram sobre a história e ainda fizeram mistério sobre o desenrolar da trama.

“É uma história sobre uma pessoa que ama a outra, que ama outra, que ama a seguinte. Fala muito sobre até onde se pode levar uma paixão. Eu vejo muito a novela como se fosse um novelo mesmo, no sentido de que nasce uma história e às vezes você desenrola ali e não dá certo e precisa desenrolar de novo até funcionar. Essa aqui eu senti que rendia na minha mão, sem dúvida”, disse João Emanuel Carneiro, reforçando também que os mistérios da novela são o fio propulsor da obra que criou.

A nova produção da TV Globo tem direção de Carlos Araújo, e já possui estreia marcada para o dia 9 de setembro, quando substituirá "Renascer". Os protagonistas anunciados serão Viola (Gabz), Luma (Agatha Moreira), Rudá (Nicolas Prattes) e Mavi (Chay Suede).

Segundo a sinopse da trama, Viola e Mavi se mudam para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e é por lá que encontram a recém-formada chef de cozinha Luma, que namora Rudá. Então, Rudá acabará se envolvendo com Viola. Os quatro, no entanto, terão que lidar com uma trama que circula entre o amor e a rivalidade. A passagem dos anos, inclusive, promete ser um dos pontos altos da narrativa.

Legenda: Agatha Moreira fará Luna Foto: Divulgação/Globo/Lucas Teixeira

Na última terça-feira (27), pouco antes da festa de lançamento, a cidade cenográfica de ‘Mania de Você’ foi inaugurada. O local será o cenário para o resort, presente na primeira fase da trama, o restaurante de Viola (Gabz), uma academia e uma capela. Enquanto isso, as cenas do hotel serão gravadas também fora dos Estúdios Globo, em Angra e num clube de golfe no Rio de Janeiro.

Protagonismo da trama

O teaser da novela rendeu aplausos aos vários atores presentes, que ressaltaram a qualidade do texto de João Emanuel Carneiro e deram detalhes sobre os conflitos entre os protagonistas. O autor, inclusive, é responsável por obras icônicas da dramaturgia brasileira como "A Favorita" (2008) e "Avenida Brasil" (2012).

Legenda: Nicolas Prattes será Rudá Foto: Divulgação/Globo/Lucas Teixeira

Questionado sobre o peso de estar em uma novela com tamanha expectativa e em horário nobre, Nícolas Prattes afirma que não teme a repercussão e acredita na entrega própria e do elenco nessa jornada.

“Tenho frio na barriga, claro, se não tivesse seria estranho. É uma vibração que acontece dentro. Fazer esse personagem que é tão distante de mim exige tanto da minha pessoa que tenho a certeza que a minha sensação de entrega me satisfaz. Essa sensação me deixa tranquilo porque exige de mim que eu sempre esteja cem por cento no set”. Nícolas Prattes Ator

Adriana Esteves, que interpreta a misteriosa Mércia, também foi só elogios ao novo trabalho. Experiente nas obras de João Emanuel, ela ressaltou, durante o evento, a força da personagem que carregará.

“Ela é uma mulher muito difícil, muito cheia de mistérios e isso também é muito difícil. Confesso que ela está me dando trabalho, muito mais que algumas outras”, confessou a atriz ao ser questionada sobre comparação com outras vilãs como Carminha, por exemplo. “Acho que só vou conseguir responder quem é minha personagem quando acabar essa novela”, disse aos risos.

Legenda: Chay Suede fará Mavi Foto: Divulgação/Globo/Lucas Teixeira

Segundo João Emanuel Carneiro, esses mistérios prometem muito ainda pela frente. “Temos que ver aí o que ainda o que vai se desenrolar”, garantiu.