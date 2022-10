Adam Levine canta para a esposa em show após polêmica sobre traição

Após diversos rumores de traição, Adam Levine parece estar esforçado em manter o casamento com a modelo Behati Prinsloo. No último sábado (1º), o cantor fez o primeiro show desde a polêmica em que foi acusado de flertar com outras mulheres. Durante toda a apresentação do Maroon 5, ele cantou diretamente para esposa, segundo informações do jornal The Sun.

“Parecia se concentrar mais na parceira do que no enorme público que lotava o evento", disse uma fonte ao tabloide. Com a polêmica recente envolvendo o casal, o público tem observado o comportamento do artista.

Ainda conforme a publicação, Adam parecia olhar sempre para Behati enquanto cantava, além de exibir imagens da modelo no telão do show durante a performance da música "Girls Like You". Na ocasião, ele aproveitou para dedicar o refrão para a esposa, que ficou sentada ao lado do palco.

A banda se apresentou no palco do MGM Garden Arena, em Las Vegas, em um evento de arrecadação de fundos.

Até o momento, o artista não se pronunciou sobre as acusações de traição. De acordo com as fontes, tudo parecia correr bem entre o casal no sábado.