Mais mulheres dizem ter flertado com Adam Levine após polêmica com modelo, diz jornal

Após a modelo Sumner Stroh afirmar que teve um caso com o cantor Adam Levine, vocalista do Maroon 5, outras mulheres também acusaram o cantor de ter flertado com elas na internet. Levine é casado com a modelo Behati Prinsloo, da Victoria's Secret, desde 2014.

Conforme informações do TMZ, a comediante Maryka revelou que Adam mandou mensagens com tom de intimidade para ela. “Distraia-se transando comigo”, teria dito ele.

Alyson Rosef também se manifestou, expondo supostas flertadas do cantor. “Eu não deveria estar falando com você, sabia?”, teria dito Levine. Em outro momento, ele teria classificado Alyson na categoria de “mulheres gostosas”.

Adam Levine se pronuncia

O cantor se pronunciou pela primeira vez sobre as acusações de traição. Nos Stories do Instagram, Levine alegou que não “teve nenhum caso extraconjugal”, mas que “cruzou uma linha” e está arrependido.

“Usei meu julgamento mal ao falar com qualquer outra mulher que não fosse minha esposa em forma de flerte de qualquer forma. Eu não tive nenhum caso extraconjugal, no entanto, cruzei uma linha por um momento da minha vida, do qual me arrependo. Em alguns momentos, ficou inapropriado. Eu lidei com isso e já estou tomando os passos necessários para cuidar disso com minha família", disse o artista.

“Minha esposa e minha família são tudo que me importa nesse mundo. Ser ingênuo e burro o suficiente para arriscar a única coisa que realmente me importa foi o maior erro que pude cometer na vida. Jamais farei isso novamente. Me responsabilizo totalmente. Vamos passar por isso, e vamos passar por isso juntos”, completou Adam.