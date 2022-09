Adam Levine nega caso com modelo: 'Minha esposa e minha família são tudo que me importa'

O vocalista do Maroon 5, Adam Levine, negou suposto caso extraconjugal, mas admitiu ter errado ao falar "em forma de flerte" com a modelo Sumner Stroh. O artista afirmou que irá superar o problema junto à esposa, Behati Prinsloo, e os filhos Dusty Rosa e Gio Grace.

"Minha esposa e minha família são tudo que me importa nesse mundo. Ser ingênuo e burro o suficiente para arriscar a única coisa que realmente me importa foi o maior erro que pude cometer na vida. Jamais farei isso novamente, me responsabilizo totalmente. Vamos passar por isso, e vamos passar por isso juntos", disse, via assessoria de imprensa.

"Cruzei uma linha"

Sumner Stroh viralizou no TikTok nessa segunda-feira (19) após alegar que manteve um caso com Adam Levine por mais de um ano. A modelo expôs uma das conversas em que o cantor chega a perguntar se ela pode usar o nome dele para o terceiro filho.

"Uma séria questão. Eu terei outro bebê e se ele não foi um menino eu queria muito dar o seu nome. Tudo bem por você?", diz Adam.

Na nota enviada pela equipe do cantor, ele avaliou que usou um "julgamento mal ao falar com qualquer outra mulher que não fosse minha esposa em forma de flerte".

"Eu não tive nenhum caso extraconjugal, no entanto, cruzei uma linha por um momento da minha vida, do qual me arrependo. Em alguns momentos, ficou inapropriado. Eu lidei com isso e já estou tomando os passos necessários para cuidar disso com minha família".