15 ª Temporada de Heartland chega na Netflix em 19 de março

A 15ª temporada de Heartland já tem data para estrear na Netflix. A produção chega ao catálogo no dia 19 de março, segundo informações do site streamingsbrasil.

Algumas temporadas da série deixaram a Netflix nos últimos meses, gerando rumores de que toda a produção sairia do catálogo.

Mas embora o streaming não tenha listado a série nos lançamentos do próximo mês, a data de estreia foi informada no catálogo do serviço. No entanto, algumas mudanças no cronograma podem acontecer.

Criada a partir dos livros escritos por Lauren Brooke, a série narra a história de uma família de várias gerações em Alberta. As coisas mudam quando a mãe de Amy morre repentinamente. Ela e sua irmã partem para o rancho da família, para ajudarem seu avô a manter o local, bem como não perder seu rancho.