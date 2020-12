O que mais cai no Enem: como montar a revisão geral de última hora

Com a aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes devem se preparar para revisar os conteúdos. A organização de um cronograma de estudos para os últimos dias antes da prova deve considerar os assuntos frequentemente cobrados. Para ajudar na revisão dos vestibulandos, o Educalab ouviu dicas de professores de cada matéria incluída no exame sobre os tópicos mais abordados de suas especialidades.

Ciências Humanas

Repertório sociocultural e leitura se tornam componentes importantes para resolver as questões das provas de Ciências Humanas. A prova não deve cobrar temas polêmicos, mas as principais transformações políticas e sociais do mundo devem ser abordadas mesmo assim. Entender os conceitos de globalização e geopolítica é essencial para fazer uma boa prova de humanas, segundo os professores da área.

Linguagens e Códigos

Uma das principais competências e habilidades necessárias para a prova de Linguagens é a interpretação do contexto das questões. Análises do uso da linguagem na vida cotidiana por meio de tirinhas, charges e crônicas são comuns no exame. Também é importante revisar as funções da linguagem, o impacto das novas mídias na comunicação e a história da arte.

Ciências da Natureza

Mais do que decorar fórmulas, os professores indicam que os estudantes revisem os principais conceitos. Em Química, Compostos Orgânicos, Estequiometria e Termoquímica são tópicos essenciais na revisão. Já em Física, o conceito de Energia e suas principais maneiras de se manifestar devem ser abordados. Nas questões de Biologia, noções de ecologia, saúde pública e fisiologia animal e humanas são temas recorrentes.

Matemática

Resolver questões é a melhor forma de estudar para a prova de Matemática. Interpretar gráficos, ter noções básicas de estatística e dominar as principais fórmulas de área e equações são habilidades essenciais. O estudante também deve procurar reconhecer a pergunta principal da questão, que geralmente é acompanhada por textos.

Redação

Com quatro eixos temáticos (cultura, política, ciência e sociedade), saber o que pode cair na prova de redação não é tão fácil. No entanto, o estudante deve estar ligado nas discussões atuais que movem a sociedade, bem como entender decisões governamentais relevantes. Temas como saúde mental, maus-tratos de animais e combate à pedofilia são algumas das apostas de professores.

Podcast Isso Cai no Enem

Confira dicas dos principais assuntos do exame no podcast Isso Cai no Enem, produzido pelo EducaLab.

Cronograma do Enem 2020:

17 de janeiro de 2021

Aplicação do Enem impresso (1º dia)

24 de janeiro de 2021

Aplicação do Enem impresso (2º dia)

31 de janeiro de 2021

Aplicação do Enem Digital (1º dia)

7 de fevereiro de 2021

Aplicação do Enem Digital (2º dia)

24 de fevereiro de 2021

Aplicação do Enem PPL/Reaplicação (1º dia)

25 de fevereiro de 2021

Aplicação do Enem PPL/Reaplicação (2º dia)