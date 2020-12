Enem: confira dicas para o dia da prova de Matemática

O Enem 2020 está chegando e, para muitos candidatos, o que gera mais ansiedade é a prova de matemática. São 45 questões no mesmo dia das 45 questões de Ciências da Natureza. Por mais preparado que se esteja, no dia do exame, é preciso adotar algumas estratégias para se sair bem.

Como observa o professor José Rosendo Júnior, da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Maria Thomásia, a prova de matemática tem se tornado mais exigente com o passar dos anos. “As questões demandam um bom repertório e conhecimento dos assuntos, associados a uma boa interpretação de texto. Isso pode gerar mais complexidade na resolução, uma vez que não se faz necessário apenas uma boa interpretação de texto, como víamos em alguns anos anteriores. Agora, também é necessário um bom conhecimento de matemática, estudado durante o Ensino Médio como um todo”, analisa.

Além de todo o conhecimento acumulado até o dia da prova, a performance também conta. Administrar o tempo de resolução e controlar a ansiedade são fundamentais nessa hora. “Um dos principais erros é a falta de cuidado com o tempo de prova. O candidato perde bastante tempo na resolução das primeiras questões e isso afeta na resolução das demais, gerando uma pressa na leitura e resolução das questões posteriores, para dar tempo de terminar a prova”, observa José Rosendo Júnior.

Ter equilíbrio emocional ajuda na hora de tomar decisões, por isso, recomenda o professor, tenha um pensamento positivo. “A matemática não é um bicho papão. É uma disciplina que requer lógica, então, com uma leitura tranquila e atenta, você será capaz de resolver os problemas ali propostos, por isso leia com calma”, aconselha. Outra dica é escrever, no início da prova, as fórmulas e dados que você aprendeu. “Isso vai lhe deixar mais tranquilo e evitar que ‘dê um branco’ desnecessário”, acrescenta o professor de matemática.

Início da prova

Antes de começar a resolver as questões, duas dicas são recomendadas. A primeira é anotar as fórmulas e dados mais importantes em um canto da prova, para evitar de esquecê-los. Depois disso, a segunda dica: “comece resolvendo as questões que você acreditar ter mais facilidade. Dê prioridade à resolução dessas, antes de passar para as demais”, diz o professor.

Não perder tempo com questões mais complexas é a melhor estratégia para não se gastar toda a energia antes do tempo. “Inicie com a resolução das questões mais simples, em seguida, as de nível médio e, por fim, as com um nível maior de dificuldade”, reforça José Rosendo Júnior.

Resolvendo as questões

As questões geralmente são longas e cheias de detalhes, o que demanda muito tempo de leitura. Neste caso, o professor recomenda que se busque no texto a pergunta principal da questão e se compare com os itens propostos. “Sublinhe ou circule aquilo que a questão pede, para que você não se perca na leitura. Depois de feito isto, você consegue com maior facilidade fazer o levantamento de dados da questão e chegar a resposta que se pede, sem necessitar de tanto tempo e desgaste”, ensina.

Finalizando a prova

Se você perceber que o tempo está acabando e achar que não vai conseguir responder tudo, analise o gabarito e confira as respostas mais marcadas. “Não ‘chute’ de forma aleatória. No caso de faltar tempo e não conseguir ler as questões que restam, procure analisar o gabarito e chutar nos itens que você menos marcou”, sugere José Rosendo Júnior.

Outras dicas

Antes da prova, procure refazer as provas anteriores do Enem, para ter familiaridade com esse tipo de questões.

Nunca deixe para estudar em cima da hora, ou na noite anterior. Isso só vai gerar desgaste e mais ansiedade.

Durante a prova, leia a questão com atenção e mantenha a calma. Confie no que você estudou

E beba água. A hidratação é muito importante para manter uma mente tranquila.