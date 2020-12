Enem 2020: conheça os temas que são apostas para a prova de Ciências da Natureza ; veja vídeos

Dentro de menos de 4 semanas, mais de 5,6 milhões de estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) impresso vão ser submetidos à primeira prova. Apesar da proximidade do exame, ainda há tempo para estudar (veja cronograma completo abaixo).

Por isso, o EducaLab montou uma lista com apostas de temas que, segundo professores, têm tudo para cair na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. A partir dela, são avaliados conhecimentos específicos de Química, Física e Biologia.

Assim como para os outros três grupos de matérias (Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias), a prova de Ciências da Natureza conta com 45 questões objetivas de múltipla escolha.

Revisar conceitos

Ao invés de “decorar equações loucamente”, o mais importante nesta reta final de estudos é focar na revisão de conceitos, recomenda o professor mestre em Ensino de Física, Rafael Teixeira.

"Para esses dias que antecedem o Exame Nacional do Ensino Médio, os estudantes devem revisar os conceitos fenomenológicos que envolvem a Física. É fundamental o aluno conhecer a definição de Energia e a suas diferentes formas de se manifestar".

Ler com atenção

A atenção na leitura das questões também é requisito básico para obter um bom desempenho. Em Física, o aluno deve checar, por exemplo, quais as unidades de medidas abordadas.

"Às vezes, o Enem foge à regra do Sistema Internacional, no que diz respeito às unidades. Então, é interessante o aluno ficar atento a quais são as unidades apresentadas no problema para que ele possa, se for preciso, fazer as mudanças necessárias dessas unidades". Para isso, o candidato pode lançar mão de regra de três, tabelas prontas, etc.

"O Enem pode passar a questão toda trabalhando com unidades que não são do Sistema Internacional, mas cobrar a resposta pelas unidades do Sistema. Isso vai estar muito claro no comando da questão. E o aluno vai ter que fazer as conversões de todas as unidades que foram apresentadas no problema", complementa o professor.

Utilizar repertório

Além de ficar atento a conceitos e ao que é pedido em cada questão, o candidato de 'primeira viagem' do Enem deve estar ciente de que a prova, como um todo, exige a aplicação do seu repertório de conhecimentos, em distintos contextos.

Inclusive, em questões de disciplinas como Química. "Acredito que Compostos Orgânicos, Estequiometria e Termoquímica são temas certos. Estatisticamente, são os mais cobrados e possibilitam uma abordagem que contextualiza o problema e exige outros conhecimentos para encontrar a solução", indica o professor de Química do curso Pré-Vestibular Sesc Fortaleza, Emanuel Barreto.

Saber analisar imagem e gráfico, inclusive, é outra habilidade "muito cobrada" na prova de Biologia do Enem, aponta o professor de Biologia do curso Pré-Vestibular Sesc Fortaleza, Hinácio Mahybe.

A seguir, confira a lista completa de temas que são apostas de professores para a prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

Química

- Compostos Orgânicos;

- Estequiometria (Balanceamento e Cálculos Químicos);

- Termoquímica (Variação de entalpia e Lei de Hess);

- Soluções;

- Equilíbrio Químico;

- Propriedade dos Compostos;

- Modelos atômicos;

- Eletroquímica;

- Compostos Orgânicos (Isomeria e reações orgânicas).

Física

- Energia (Definição e suas diferentes formas de se manifestar: Térmica, Elétrica, Luminosa e Mecânica);

- Fenômenos Ondulatórios;

- Circuitos Elétricos e seus funcionamentos (Resistência, Corrente e Potência);

- Unidades de medidas (Quais são e como fazer a conversão para as unidades do Sistema Internacional de Medidas, caso a questão peça);

- Cinemática;

- Dinâmica;

- Energia;

- Termologia;

- Óptica;

- Magnetismo.

Biologia

1) Ecologia

- Ação antrópica do homem (impactos da ação humana no meio ambiente, queimadas, rompimento das barragens em Brumadinho e Mariana, extinção de espécies, etc.);

- Interações ecológicas (relações intra e interespecíficas harmônicas e desarmônicas);

- Ciclos biogeoquímicos (foco no Ciclo do Nitrogênio e Carbono).

2) Citologia e fisiologia celular

- Membrana plasmática (transporte, estrutura e função da membrana);

- Função das organelas (correlacionar a função das organelas com certos problemas de saúde);

- Núcleo e material genético (função, estrutura do DRN e RNA, hetero e eucromatina).

3) Fisiologia animal e humana

- Sistema endócrino (hormônios e problemas relacionados a eles);

- Sistema imunológico (tipos de imunização, vacina e soro, imunidade de rebanho relacionado à Covid-19, resposta imune);

- Sistema cardiovascular.

4) Programa de saúde

- Doenças transmitidas por vetores (dengue, febre amarela, mal de chagas);

- Primeiro socorros;

- Problemas de saúde pública (obesidade, drogas, etc.).

5) Genética

- Transgênicos;

- Biotecnologia associada à genética;

- Mutações e edição de DNA, evolução.

6) Evolução

- Teoria da evolução (Lamarck x Darwin);

- Teoria endossimbiótica;

- Epigenética.

7) Zoologia e classificação

8) Botânica

Cronograma do Enem 2020:

17 de janeiro de 2021

Aplicação do Enem impresso (1º dia)

24 de janeiro de 2021

Aplicação do Enem impresso (2º dia)

31 de janeiro de 2021

Aplicação do Enem Digital (1º dia)

7 de fevereiro de 2021

Aplicação do Enem Digital (2º dia)

24 de fevereiro de 2021

Aplicação do Enem PPL/Reaplicação (1º dia)

25 de fevereiro de 2021

Aplicação do Enem PPL/Reaplicação (2º dia)

Fontes: Emanuel Barreto, professor de Química | Hinácio Mahybe, professor de Biologia | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) | Rafael Teixeira, professor mestre em Ensino de Física.