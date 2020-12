Isso Cai no Enem: podcast do SVM dá dicas rápidas de temas que podem ser cobrados no exame

Falta pouco mais de um mês para a aplicação da primeira prova impressa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Enquanto isso, muitos estudantes correm para tornar essa reta final de estudos ainda mais produtiva.

Para dar uma mãozinha aos candidatos, o EducaLab preparou, com o auxílio de professores das áreas de Linguagens e Códigos, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação, dicas rápidas com temas que têm tudo para cair no próximo exame nacional.

Quer saber que dicas são essas e direcionar seus estudos? Ouça a seguir o "Isso Cai no Enem", um podcast produzido pelo EducaLab e realizado pelo Sistema Verdes Mares, com apoio do Governo do Ceará e da Universidade de Fortaleza. Todo o conteúdo está disponível nos principais agregadores de streaming e pode ser conferido abaixo.

E para os candidatos terem um apoio a mais, afinal, nem só de estudos vive o estudante que vai fazer o Enem, há também os episódios do podcast Isso Não Cai no Enem.

O que são podcasts?

Podcasts são materiais entregues em formato de áudio, muito semelhantes a programas de rádio. Porém, a diferença é que este conteúdo fica disponível para que o ouvinte escute quando e onde quiser. Não é ao vivo. São produzidos sob demanda.

