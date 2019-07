Whindersson comenta sobre depressão em entrevista: "hoje eu me sinto bem pra falar"

Whindersson Nunes falou sobre o diagnóstico de depressão ao Fantástico no domingo (14). O youtuber e humorista revelou a doença por meio das redes sociais no mês de abril e, desde então, cancelou a agenda de shows pelo país. Durante a entrevista ao programa, Whindersson falou sobre a descoberta e como resolveu procurar ajuda profissional para tratar o problema. "Hoje eu me sinto bem pra falar e, quem quiser perguntar, pode perguntar e eu vou falar", disse.

Segundo o artista, a angústia em relação a doença o levou a perder a vontade por rotinas básicas. "Muitas vezes eu ficava comigo mesmo à tarde e quando ia ver já estava tudo escuro. Aí eu pensava que precisava tomar um banho, escovar os dentes, ir no shopping, assistir algum filme, fazer alguma coisa", contou. Ele explicou não entender o motivo das sensações de revolta e tristeza. A partir desse momento decidiu procurar psicólogo e psiquiatra.

Agora, ele comenta que o tratamento tem demonstrado os efeitos. Incorporou os remédios para o tratamento e os exercícios na rotina. "Estou fazendo Ioga e baixei um aplicativo. Comprei todas as aulas durante cinco anos", disse aos risos. Um dos projetos atuais é o desenvolvimento de um aplicativo que possa auxiliar pessoas na mesma situação.

Ambiente familiar

Além disso, ele também fez questão de ressaltar a importância do apoio da esposa Luísa Sonza durante o dia a dia com a doença. "O apoio que ela me deu, de estar aguentando muita coisa. Quando você está nessa situação, você acaba querendo encontrar um culpado, e a pessoa que está com você vai decidir se ela segura as pontas ou não", explicou.

A próxima apresentação de Whindersson nos palcos está marcada para ocorrer dia 18 de agosto, em São Paulo. Durante a entrevista, o humorista afirmou estar em um bom momento. "Eu me sinto uma pessoa feliz. Sinto que eu estou fazendo o que tinha pra fazer, que eu encontrei um sentido".