Vídeo de Mileide Mihaile com Yhudi com armas de brinquedo chama atenção nas redes sociais

Mileide Mihaile chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um vídeo no qual o filho dela com Wesley Safadão, Yhudy, de 8 anos, aparece manuseando uma arma de brinquedo. A cena ocorreu durante uma festa de Halloween do garoto realizada na última quinta-feira (31). A influenciadora digital foi ao evento vestida de Arlequina e também estava com uma pistola de brinquedo. Já o filho foi fantasiado como Coringa.

Assista:



Nas redes sociais, alguns usuários analisaram de forma negativa as fotos e vídeos da influenciadora digital. "Ela vai perder o filho por culpa dela! Porque se eu fosse pai ou a mãe, jamais aceitaria isso!", escreveu uma seguidora. "Fazer isso hoje em dia? Ela vacilou!", publicou outra.

Influencer estava vestida de Arlenquina Foto: Reprodução/Instagram

Ao Sistema Verdes Mares (SVM), por meio de nota, Mileide explicou: "Eu estava em um momento lúdico com meu filho, preparado com todo carinho para ele e os amigos. Mais importante foi esse tempo de paz, diversão e de imersão na minha família. Era uma festa de Halloween e, assim como outros adultos e crianças se fantasiam de monstros e vilões, escolhemos nossas fantasias com base nos personagens da cultura pop, que lemos e assistimos, sem a maldade que estão colocando. Mais uma vez estamos presenciando uma informação sensacionalista e não uma notícia que realmente tenha relevância. Sou contra a violência e minhas 'armas' diárias para meu filho são amor e cuidado".