Veja onde assistir 'Bacurau' em Fortaleza e no interior

Destaque do cinema brasileiro de 2019, Bacurau estreia nesta quinta-feira (28) nos cinemas. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles apresenta a história de um povoado localizado no sertão brasileiro que some do mapa.

A produção traz no elenco Sônia Braga, o cearense Silvero Pereira e Barbara Colen.

Confira onde assistir ao filme no Ceará:

- Cinema do Dragão

14h (somente dias 31/08 e 01/09)

- North Jóquei

15h15, 18h15, 21h15 (exceto dia 04/09) e 22h (somente dia 04/09)

- RioMar Fortaleza

13h, 16h, 19h20 e 22h (exceto dia 04/09), 20h20 (somente dia 04/09)

- RioMar Kennedy

14h, 17h, 20h (exceto dia 04/09) e 20h30 (somente dia 04/09)

- Via Sul

15h, 18h e 21h

- Iguatemi

13h35 (exceto dia 01/09), 16h20, 19h05, 21h20 e 21h50

- Parangaba

13h45, 16h30, 19h15 e 22h

- Sobral

14h30, 17h30 e 20h