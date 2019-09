The Voice Brasil: Ana Ruth emociona com música de Michael Jackson e permanece no programa

A cearense Ana Ruth continua na preferência de Iza para seguir no The Voice Brasil. Nas apresentações ao vivo desta terça-feira (9), a participante de Juazeiro do Norte foi a primeira escolhida da técnica na Rodada de Fogo, disputando com outras duas colegas de time, a paulista Lara Alanys e a baiana NoElle.

Ana Ruth escolheu para a apresentação a música "P.Y.T. (Pretty Young Thing)", de Michael Jackson e comoveu os quatro técnicos.

Após as performances, Isa ressaltou o talento da cearense. "Eu fico impressionada com a sua pouca idade, você tem só 18 anos e pode cantar o que quiser, canta qualquer coisa. Eu vejo muito do Brasil em você. Você é irreverente, inteligente, engraçada e ainda canta pra caramba", elogiou.

Histórico no programa

Ana Ruth agradeceu emocionada, declarando a satisfação em representar Juazeiro do Norte e o Ceará. A participante permanece no The Voice Brasil depois de vencer batalha contra o paulista Tony Gordon, quando cantaram a música "Easy", de Lionel Richie.

Nas audições a cegas Ana Ruth foi escolhida por Isa depois de cantar "Sozinho", de Caetano Veloso.

Lara Alanys, que cantou "Love On the Brain", de Rihanna, foi a segunda escolha de Isa para continuar no programa. Já NoElle, que cantou "Amanhã É 23", de Kid Abelha, deixou o programa.