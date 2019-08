The Voice Brasil: Cearense Ana Ruth é escolhida por Iza para permanecer no programa

A cearense Ana Ruth, de 18 anos, permanece no The Voice Brasil. Na fase das batalhas, nesta quinta-feira (22), a participante enfrentou o paulista Tony Gordon, de 53 anos. Os dois integrantes do time de Iza cantaram a música "Easy", sucesso de Lionel Richie.

A apresentação foi bastante elogiada por todos os técnicos. "Eu acho que ficou muito claro que o show hoje também foi de postura, talento e generosidade. Isso é uma dádiva. O dom de não só cantar lindamente, mas saber olhar um para o outro para cantar", disse a técnica Iza.

Após a escolha, Ana Ruth agradeceu a parceria com Tony Gordon e comemorou falando sobre a realização em participar do programa, se referindo a quem não acreditou que ela conseguiria. "O sonho é de graça e eu vou sonhar mesmo. Eu sonhei e hoje eu tô aqui", contou.

Apesar de perder a batalha, Tony Gordon não foi eliminado do programa. Os três outros técnicos – Ivete Sangalo, Lulu Santos e Michel Teló – apertaram o botão do "Peguei", demonstrando interesse em manter o cantor em seus times. Gordon optou por seguir no time do sertanejo.

Cearenses no The Voice

Outras duas cearenses ainda aguardam para participar da fase das batalhas. Heloísa Ribeiro se apresentou nas audições às cegas com a música “A Vida do Viajante”, de Luiz Gonzaga e faz parte do time de Michel Teló.

Já Rebeca Lindsay apresentou Disk Me, de Pabblo Vittar e conseguiu vaga no time de Ivete Sangalo.