Taylor Swift lidera lista de mulheres mais bem pagas da música ao faturar R$ 765 mi

Taylor Swift, 29, é a mulher mais bem paga da música no mundo, segundo lista anual da revista Forbes, divulgada nesta segunda-feira (26). A cantora faturou US$ 185 milhões (cerca de R$ 765 milhões), mais que o dobro da segunda colocada, Beyoncé, que arrecadou US$ 81 milhões (R$ 335 milhões)

Rihanna, Katy Perry e Pink aparecem em terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente. Ariana Grande (6ª posição), Jennifer Lopez (7ª), Lady Gaga (8ª), Celine Dion (9ª) e Shakira (10º) completam o ranking.

A lista é feita com base na renda dos artistas de junho de 2018 a junho de 2019, antes dos impostos.

Segundo a Forbes, grande parte do faturamento de Swift veio da turnê do seu álbum "Reputation", que arrecadou um total de US$ 266 milhões (R$ 1,1 bilhão). Também contribuiu para o sucesso financeiro o novo contrato que ela assinou com a gravadora Universal's Republic. Além disso, o álbum "Lover", lançado na última sexta-feira (23), deve fazer a renda da cantora crescer ainda mais.

Já o faturamento de Beyoncé vem da turnê On The Run 2, realizada ao lado do seu marido, Jay-Z, e do álbum e do documentário da Netflix, ambos nomeados "Homecoming".

Já a maior parte dos US$ 62 milhões (R$ 256 milhões) arrecadados por Rihanna, terceira colocada, veio da sua marca de beleza Fenty Beauty. Confira a lista:

1. Taylor Swift - US$ 185 milhões (R$ 765 milhões)

2. Beyoncé - US$ 81 milhões (R$ 335 milhões)

3. Rihanna - US$ 62 milhões (R$ 256 milhões)

4. Katy Perry - US$ 57,5 milhões (R$ 237 milhões)

5. Pink - US$ 57 milhões (R$ 235 milhões)

6. Ariana Grande - US$ 48 milhões (R$ 198 milhões)

7. Jennifer Lopez - US$ 43 milhões (R$ 177 milhões)

8. Lady Gaga - US$ 39,5 milhões (R$ 163 milhões)

9. Celine Dion - US$ 37,5 milhões (R$ 155 milhões)

10. Shakira - US$ 35 milhões (R$ 144 milhões)