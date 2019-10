Taís Lopes recebe orientações de William Bonner para apresentar Jornal Nacional

Convidada para apresentar a edição de sábado (19) do Jornal Nacional, Taís Lopes está passando por um árduo processo de preparação para apresentar o telejornal. A apresentadora do Bom Dia Ceará e o jornalista de Tocantins, Thiago Rogeh, receberam orientações diretas do âncora e editor-chefe, William Boner.

“Ele deu algumas dicas de enquadramento, de como andar pelo estúdio, virada de câmera, leitura de TP. Dicas que são essenciais pois ele já está fazendo isso há muito anos”, explica.

Os jornalistas convidados chegaram aos estúdios da Central Globo de Jornalismo na manhã de ontem (16) e, após o almoço de recepção, seguiram direto para uma reunião de pauta com William Boner, Renata Vasconcelos e toda a equipe do JN.

Sobre esse processo, Taís comenta ser imprescindível: “Não é só chegar e apresentar o Jornal Nacional. A gente tá realmente passando por um processo de imersão e aprendendo com cada um dos profissionais”.

Taís diz ter sentido algumas diferenças na apresentação do programa, em comparação ao que apresenta ao lado de Leal Mota Filho. "Acho que o que estou sentindo mais é ter que ficar sentada - já que me mexo muito no Bom Dia - e ter que controlar um pouco mais os meus gestos. Até mesmo a forma de falar no Jornal Nacional é diferente, é um outro ritmo".

Apesar do desafio e da rotina agitada, Taís tem compartilha a emoção da experiência por meio de postagens no Instagram e diz estar tranquila e confiante. "Quero dar o meu melhor. Espero que os cearenses se sintam representados".

A apresentação de Taís Lopes faz parte de uma série comemorativa pelos 50 anos do telejornal.