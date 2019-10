Taís Lopes chega aos estúdios da Globo e se prepara para apresentar o Jornal Nacional

A apresentadora da TV Verdes Mares, Taís Lopes publicou uma foto em seu Instagram em que aparece sentada na bancada do Jornal Nacional, ao lado do jornalista Thiago Rogeh, da TV Anhanguera, de Tocantins, na noite desta quarta-feira (16), nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Na publicação, a jornalista escreveu: "Registro do primeiro contato com a bancada do JN com o parceiro @thiagorogeh. A quarta foi puxada! Dia cheio de muitas experiências que eu vou levar comigo pro Ceará".

No início de setembro, Taís falou da emoção em estar à frente do telejornal de maior audiência do País.

Sorteio

A definição se deu por meio de sorteio entre todos os apresentadores da TV Verdes Mares. “Recebi a notícia do meu colega Luiz Esteves, no meio de um shopping, sozinha, quando menos esperava. No primeiro momento, eu não acreditei. Achei que ele estava brincando, mas depois vi que realmente era verdade. Fiquei muito feliz na hora, sem reação”, revela.