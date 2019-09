Taís Lopes representa Ceará no Jornal Nacional

Convidada para apresentar o Jornal Nacional no dia 19 de outubro, Taís Lopes será a representante cearense na tradicional bancada. Diariamente, ela é o rosto do Bom Dia Ceará, de 6h às 8h, ao lado de Leal Mota Filho.

A definição se deu por meio de sorteio entre todos os apresentadores da TV Verdes Mares. “Recebi a notícia do meu colega Luiz Esteves, no meio de um shopping, sozinha, quando menos esperava. No primeiro momento, eu não acreditei. Achei que ele estava brincando, mas depois vi que realmente era verdade. Fiquei muito feliz na hora, sem reação”, revela.

Taís confessa estar ansiosa, mas também confiante para o desafio. “O mais legal é ver o carinho dos telespectadores contando os dias para a data chegar. Eles estão tão ansiosos quanto eu. A torcida deles me motiva a dar o melhor e representar bem o Ceará”.

A jornalista ressalta que o telejornal está presente no seu cotidiano desde os primeiros anos de vida, quando assistia junto com os pais. “O mundo dá muitas voltas. Quando os nomes foram divulgados para o projeto dos 50 anos, um filme passou pela minha cabeça. Hoje, eu assisto ao JN como inspiração profissional”.

Radiante com a experiência, ela destaca o marco na carreira como reafirmação dos votos com o jornalismo responsável e de qualidade. “Essa oportunidade reforça a minha missão de levar informação de relevância até as pessoas”.