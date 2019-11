Filme da Sessão da Tarde de hoje (04/11): Encontro de Amor com Jennifer Lopez

Na Sessão da Tarde, desta segunda-feira (4 de novembro), a Globo vai exibir às 15h15min o filme "Encontro de Amor", de 2002.

O elenco conta com Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson e Stanley Tucci e tem a direção de Wayne Wang.

Sinopse:

Marisa Ventura (Jennifer Lopez) é uma mãe solteira que trabalha como camareira em um luxuoso hotel de Manhattan. Certo dia ela conhece Christopher Marshall (Ralph Fiennes), um belo herdeiro de uma dinastia política, que está hospedado no hotel. Devido a um erro de identificação Christopher imagina que Marisa seja uma hóspede e logo inicia com ela um romance, que resulta em uma grande noite a sós. Porém, quando a identidade de Marisa é revelada eles percebem que fazem parte de mundos muito diferentes, mesmo estando tão próximos um do outro.

Mais informações:

Duração: 1h 45m

Gênero: Romance e Comédia

Lançado em: 13/dezembro/2002