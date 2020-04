Secult divulga 400 projetos selecionados em resultado final do I Edital Festival Cultura Dendicasa

O resultado final do I Edital Festival Cultura Dendicasa: Arte de Casa Para o Mundo, promovido pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, divulgou o total de 400 projetos selecionados. Os contemplados foram divulgados nesta quarta-feira (29) e estiveram entre mais de 1.700 inscritos.

De acordo com a pasta, o objetivo do edital é “movimentar a economia artística, criativa e cultural do Estado, no contexto de emergência de enfrentamento ao coronavírus”. Ao todo, cerca de R$ 1 milhão deve ser usado como investimento proveniente do Fundo Estadual de Cultura.

A primeira colocação do edital é do projeto de Dina Maria Martins, vaqueira do Canindé, selecionada por meio do projeto “Aboios, prosas e memórias”. "Audiovisual indígena: os Kariris de Umari", do Crato, ficou com a segunda dolocação. A lista completa de todos os selecionados pode ser acessada no site da Secretaria.

O conteúdo dos projetos selecionados, ainda de acordo com pronunciamento da Secult, será disponibilizado em plataforma online, de maneira gratuita, constituindo mais de 123 horas de conteúdo produzido pelos participantes selecionados. Agora, com a divulgação, os responsáveis receberão e-mail com as próximas instruções para liberação do material.

Entre os escolhidos, 89% não haviam sido incluídos em editais da Secult desde a implantação do Mapa Cultural do Ceará, em 2016. Além disso, 50% das propostas são do interior do Estado.