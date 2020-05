Projeto promove live aberta sobre música e literatura com o escritor Júlio Hermann

Na quarta-feira (20), às 19h, o escritor e cronista brasileiro, Júlio Hermann, conhecido pelo sucesso das obras “Tudo Que Acontece Aqui Dentro” (2018) e, “Até Onde O Amor Alcança” (2019), estará em live aberta ao público, pelo projeto Diálogos IBS, do Instituto Brasil Solidário, falando sobre literatura e música. O encontro será realizado pelo aplicativo “Zoom”.

A conversa fará uma relação direta ao trabalho desenvolvido no último livro de Hermann, no qual os textos começam com a indicação de uma canção, e harmonizando a trilha sonora com o conteúdo. Algumas crônicas duram exatamente o tempo da música na qual foi inspirada.

A data escolhida marca as ações do 30 Minutos pela Leitura, promovido todos os meses (na 3º quarta-feira do mês) pelo Instituto Brasil Solidário, que adaptou as atividades nesse período de isolamento social para uma proposta virtual, com participação de educadores de várias regiões do Brasil.

O bate-papo faz parte das ações do Diálogos IBS, que tem sido realizado semanalmente com vários especialistas dentro dos temas de educação promovidos pelo Instituto, e na semana do 30 Minutos pela Leitura, contará com uma mobilização voltada ao incentivo à leitura, dessa vez envolvendo a música e a literatura.

Serviço

Tema: A Música e a Literatura – como a trilha sonora pode influenciar no encantamento ao público leitor

Data: quarta-feira, 20 de maio

Horário: às 19h

ID do Zoom: 712 2020 6535

Senha: 9S73pL