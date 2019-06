Pedro Scooby diz ser um 'louco apaixonado' por Anitta

O surfista Pedro Scooby, 30, aproveitou o Dia dos Namorados para fazer novas declarações à cantora Anitta, 26, com quem assumiu um namoro no início do mês. "Amo ficar olhando pra você, te namorando, te encher de beijo, de carinho, prazer e amor", afirmou ele e no Instagram.

"Não sou muito bom com as palavras, por isso escolhi essas fotos, por que acho que mostra bem o quanto eu sou um louco apaixonado e feliz do seu lado. Amo você bem do jeito que você é. Feliz Dia dos Namorados, meu amor. Que seja o primeiro de muitos!", completou o surfista.

Ex-marido da atriz Luana Piovani, 42, Scooby passou as férias com a cantora em Bali, e desde o retorno tem postado declarações a Anitta por suas redes sociais. Na semana passada, ele esteve em Portugal, onde visitou os três filhos, e nesta quarta-feira (12) chegou ao México.

Anitta também usou sua conta no Instagram para se declarar ao namorado, agradecendo-o por tê-la convencido a dar uma nova chance aos dois. "Eu não sou fácil de ser convencida a mudar de ideia, mas já já descubro o que você fez pros meus familiares e amigos fazerem essa força tarefa, #TeamPedro ao seu favor".

"Meu coração está radiante de alegria porque o destino te trouxe mais uma vez pra minha vida. Tudo na vida tem seu momento certo (...) É uma delícia ter um namorado que te trata como uma rainha todos os dias, que te admira, que ama te ver crescer profissionalmente, que sabe de tudo que você vivia na sua solteirice e não está nem aí".